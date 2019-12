Heiraten in Marktredwitz: Standesamt gibt Samstagstermine für 2020 heraus

Die großen Feierlichkeiten zum Jahresende haben wir bald hinter uns. Für einige Paare steht aber auch im kommenden Jahr eine große Feier an. Nämlich dann, wenn sie sich das Ja-Wort geben wollen. Besonders beliebt für Hochzeiten ist das Wochenende, wenn alle Freunde und Verwandten normalerweise frei haben. Beim Standesamt in Marktredwitz können Sie sich jetzt noch einen Samstagstermin für 2020 sichern. Jeden Monat gibt es aber nur einen Termin, außer im Juni. Da gibt es zweimal die Möglichkeit am Samstag zu heiraten. Alle Terminie in der Übersicht finden Sie unten:

25. Januar

29. Februar

28. März

25. April

16. Mai

6. Juni

20. Juni

25. Juli

29. August

26. September

24. Oktober

21. November

12. Dezember