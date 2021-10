Heiraten auf dem Kornberg: Schwarzenbach gibt grünes Licht

Die Schönburgwarte im Hintergrund, drumherum die reine Natur des Fichtelgebirges – romantischer könnten sich manche Paare ihre Hochzeit nicht vorstellen. Deshalb hat es in der Vergangenheit schon mehrfach Anfragen gegeben, auf dem Kornberg heiraten zu wollen. Die Stadt Schwarzenbach an der Saale macht das jetzt möglich. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung mit zwei Gegenstimmen dafür gestimmt.

Nach Vereinbarung mit dem Fichtelgebirgsverein ist es nun möglich an bis zu drei Samstagen im Mai, Juni und Juli sich das Ja-Wort auf dem Gipfel zu geben. Dank einer Sondergenehmigung darf die Hochzeitsgesellschaft sogar mit dem Auto hoch fahren. Wetterfeste Kleidung ist aber notwendig. Bei schlechtem Wetter steht nämlich nur eine kleine Überdachung zur Verfügung.