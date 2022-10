Heimserie des TSV 1860 München reißt: 1:2 gegen Ingolstadt

Der TSV 1860 München hat sein erstes Heimspiel in dieser Drittligasaison verloren und ist nicht mehr Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Michael Köllner unterlag in einem umkämpften Nachbarschaftsduell am Samstag dem FC Ingolstadt mit 1:2 (0:1) und ist hinter der SV Elversberg nun Zweiter.

Marcel Costly (15. Minute) und Patrick Schmidt (88.) waren für die Ingolstädter erfolgreich. Die «Löwen» mussten auf Kapitän Stefan Lex wegen Oberschenkelproblemen verzichten. Der Anschlusstreffer von Meris Skenderovic per Kopf (90.+3) gegen mutige Gäste kam zu spät. Der TSV gab damit im sechsten Heimspiel dieser Saison erstmals Punkte ab.