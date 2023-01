Heimniederlage gegen Freiburg: Selber Wölfe lassen wichtige Punkte liegen

Von Platz 9 auf Platz 10. In der DEL2 haben die Selber Wölfe am Abend gegen den EHC Freiburg verloren. Im Duell gegen die Breisgauer konnten die Wölfe lange mithalten, doch nur zwei Tore erzielen. Vor allem viele Strafzeiten haben das Spiel beeinflusst. So gab es gegen Wölfe-Stürmer Lukas Vantuch sogar eine Matchstrafe wegen eines Kopfstoßes. Der Selber Trainer Sergej Waßmiller mit seinem Fazit zum Spiel:

Chance zur Wiedergutmachung haben die Selber Wölfe am Freitag. In der Netzsch-Arena steigt dann das Oberfranken-Derby gegen Tabellenschlusslicht Bayreuth Tigers. Erstes Bully ist um 19:30 Uhr, Radio Euroherz überträgt live in der Eiszeit.