Heimatspiegel Bayern 2022: Hofer Bürger sind gefragt

Was bedeutet Heimat für euch? Und wie zufrieden seid ihr mit eurem Lebensumfeld? Im Rahmen des „Heimatspiegel“ des Bayerischen Staatsministerium für Heimat, sollen genau diese Fragen geklärt werden. An der Bürgerumfrage können alle Personen mitmachen, die in der Stadt Hof leben. Für die ersten 1.000 Antworten pflanzen die Bayerischen Staatsforsten je einen Baum in klimatolerante Mischwälder. Der jeweilige Teilnehmer erhält dafür eine symbolische Patenschaftsurkunde. Außerdem werden unter den Teilnehmern drei Familien-Jahreskarten der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung verlost. Bis zum 31. Mai könnt ihr an der Umfrage teilnehmen. Den Link findet ihr hier.

(Symbolbild)