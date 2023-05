HEIMATläden: Besondere Angebote in Naila und Bad Steben

Wegen der stark gestiegenen Preise im Alltag halten die Menschen ihr Geld vermehrt zusammen. Für den Einzelhandel wird das zum Problem. Damit die Geschäfte in der Region erhalten bleiben, hat der Landkreis Hof wieder die Aktion HEIMATläden gestartet. Kleine Geschenke oder Rabatte sollen die Menschen dazu bewegen, wieder mehr vor Ort einzukaufen. Bis Sonntag gibt es solche Aktionen in verschiedenen Geschäften in Naila und Bad Steben. Diese Geschäfte machen mit:

Leder Ziehr

Pöpperl-Mode

Dekoscheune Keim

Fachhaus Schaller

Landhaus-Boutique Bad Steben