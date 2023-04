Heimatladen-Aktion: Aktionswoche in Rehau startet

Etwas im Internet zu bestellen, ist für uns natürlich mit wenig Aufwand verbunden. Online-Shopping schadet aber dem regionalen Einzelhandel. Im Landkreis Hof läuft seit der vergangenen Woche daher wieder die Aktion HEIMATladen. In den teilnehmenden Läden bekommen die Kunden Rabatte, kleine Geschenke oder dürfen sich über besondere Beratungsangebote freuen. Heute starten die Aktionstage in Rehau. Die teilnehmenden Geschäfte haben zusätzlich am Sonntag zum Frühlingsmarkt geöffnet. Ziel der Aktion ist es, die Kunden darauf aufmerksam zu machen, wie sie durch ihren Einkauf die Geschäfte hier erhalten können.