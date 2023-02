Heimat-Erlebnistag am 21. Mai: Lokales Ehrenamt soll Veranstaltungen einreichen

Wir haben in dieser Woche gemeinsam mit euch Vorschläge für das oberfränkische Wort des Jahres gesucht. Eure rege Beteiligung hat gezeigt, wie sehr ihr eure Heimat liebt. Das Bayerische Heimatministerium will den Stellenwert unserer Heimat mit einem Heimat-Erlebnistag am 21. Mai weiter stärken. Eine entsprechende Plattform ist seit gestern (23.2.) freigeschaltet. Ehrenamtliche aus dem gesamten Freistaat sind dazu eingeladen, eigene Veranstaltungen anzubieten. Das können lokale Aktionen, Vorträge oder Führungen sein. Oberfrankens Bezirkstagspräsident Henry Schramm freut sich, dass die Staatsregierung das Heimatverständis fördert.

Die Informationen zu den Veranstaltungen werden zentral auf einer neuen Plattform gebündelt. Veranstalter können hier ihre Aktionen bis möglichst Ende April 2023 einfach und schnell anmelden.

Auf der Plattform können sich im nächsten Schritt auch alle Bürgerinnen und Bürger über die Angebote in ihrer Region informieren. Eine interaktive Bayern-Karte gibt einen Überblick, an welchen Orten Veranstaltungen stattfinden.

Der „Heimat.Erlebnistag“ ist eine Umsetzungsmaßnahme aus dem „Zukunftsdialog Heimat.Bayern“.