Heim-Pleite für Liverpool: Real gewinnt mit 5:2

Für Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool war es ein ganz bitterer Champions-League-Abend: Vor eigenem Publikum verspielten die Reds einen 2:0-Vorsprung gegen Real Madrid und verloren das Achtelfinal-Hinspiel noch mit 2:5 (2:2).

269 Tage nach dem Sieg im Champions-League-Finale wurde die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti ihrem Ruf als Angstgegner der Liverpooler einmal mehr gerecht. Das Rückspiel am 15. März in Spaniens Hauptstadt dürfte nur noch Formsache sein.

Darwin Nunez (4.) und Mohamed Salah (14.) hatten die Hausherren in Führung gebracht – Vinicius Junior (21., 36.), Eder Militao (47.) und Karim Benzema (55., 67.) ebenfalls per Doppelpack sorgten für ein Fußball-Spektakel. Bei Real wurde Toni Kroos nach überstandener Erkrankung in der 87. Minute eingewechselt.

Die Gastgeber bestätigten zunächst ihre steigende Formkurve. Mit der ersten Torgelegenheit ging Liverpool in der vierten Minute in Führung. Nach Hereingabe von Mo Salah überlistete Darwin Nunez per Abschluss mit der Hacke Thibaut Courtois. Reals Torhüter beging zehn Minuten später einen folgenschweren Fehler: Nach einer Ballrückgabe verstolperte Courtois den Ball, dies nutzt Salah zur 2:0-Führung aus.

Vinicius-Doppelpack bringt Real zurück

Mit dem ersten Schuss aufs Tor gelang den Gästen in der 21. Minute der Anschlusstreffer, Vinicius Junior traf nach Doppelpass mit Karim Benzema ins rechte lange Eck. Auch Courtois‘ Gegenüber Alisson passierte nach einer Rückgabe ein Schnitzer: Liverpools Torhüter schoss Vinicius Junior an, der Ball sprang von dessen Fuß zum 2:2 ins Tor.

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte Real die Partie endgültig gedreht, einen Freistoß von Luka Modric köpfte Eder Militao zum 3:2 ein. Wenig später erhöhte Benzema mit seinem ersten Treffer in dieser Champions-League-Saison auf 4:2, Benzemas Schuss nach Zusammenspiel mit Rodrygo wurde unhaltbar abgefälscht. Zwölf Minuten später traf der französische Stürmer nach einem stark ausgespielten Tempogegenstoß erneut.

Real hatte nicht nur das Champions-League-Finale im vergangenen Jahr, sondern auch das Endspiel 2018 gegen Liverpool gewonnen. Zudem setzten sich die Madrilenen im Viertelfinale 2021 gegen die Engländer durch. Zuletzt hatte Real in der Königsklasse 2009 gegen Liverpool verloren.