Heilige Drei Könige: Sternsinger besuchen Zöllner in Selb

Wenn es in diesen Tagen an der Tür klingelt, könnten es vielleicht die Heiligen Drei Könige sein. Die Sternsinger sind nämlich wieder unterwegs und haben neben vielen Stadtverwaltungen auch die Zöllner in Selb besucht. Nachdem sie das Haus gesegnet hatten, durften sich die Sternsinger im Zollamt umschauen. Die Zöllner haben ihre verschiedenen Ausrüstungsgegenstände wie ein Hohlraumsichtgerät gezeigt. Die Kinder durften außerdem in einem Dienstfahrzeug Platz nehmen. Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, sind für Hilfsprojekte für notleidende Kinder auf der ganzen Welt bestimmt.