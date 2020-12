Heilig Abend: Es wird ruhig in der Region

Die Uhren gehen heute an Heilig Abend einfach langsamer. Das öffentliche Leben ist in den vergangenen Wochen aber eh schon heruntergefahren. Wegen der anhaltend angespannten Corona-Lage schließt ab heute Beispielsweise auch das Helmbrechtser Rathaus seine Türen bis zum 3. Januar. Auch das Hofer Landratsamt ist am Heilig Abend und an Silvester dicht. Auch die Plauener Straßenbahnen fahren über die Feiertage im ruhigeren Modus: Heute (Heilig Abend) gilt der Samstagsfahrplan, Morgen und am zweiten Feiertag der Sonntagsfahrplan. In der Silvesternacht gibts in diesem Jahr keine Zusatzverkehre. An Neujahr gilt der Sonntagsfahrplan.