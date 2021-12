Heilbäder-Verband: Kurwald bei Weißenstadt geplant

Ein Waldstück bei Weißenstadt soll noch in diesem Jahr als Kurwald ausgewiesen und später sogar Heilwald werden. Die Stadt im Kreis Wunsiedel beteiligt sich an einem Projekt des Heilbäder-Verbands. Dabei gehe es laut Weißenstadts Bürgermeister (Frank) Dreyer nicht darum, in den Wald zu gehen und Bäume zu umarmen. Es wollen vielmehr mehrere Kommunen, darunter auch Bad Berneck, Bischofsgrün und Bad Alexandersbad, ein Waldgesundheitstraining anbieten, das künftig auch als Heilverfahren staatlich anerkannt ist. Dafür werden eigens Wald-Gesundheitstrainer und -therapeuten ausgebildet und Angebote für Prävention, Therapie und Rehabilitation entwickelt. In dem Kurwald am Fuße des Rudolfsteins sollen unter anderem drei Ruheplätze auf einem Rundweg zum Verweilen einladen. Ziel ist es, den Menschen die Natur wieder nahezubringen.