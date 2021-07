Heidenheim (dpa/lsw) – Mittelfeldspieler Gökalp Kilic verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim und wechselt zum Regionalligisten FC Memmingen. Das gaben die Heidenheimer am Freitag bekannt. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatten sie den 21-Jährigen an den SSV Ulm 1846 verliehen.

