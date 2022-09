Heftiger Taifun nähert sich Japans Urlaubsparadies Okinawa

Wegen eines wichtigen Festes reisen viele Menschen in Japan derzeit durchs Land. Jetzt ist ein Taifun auf die Halbinsel Izu nahe Tokio (…)

In Japan hat starker Regen zu Überschwemmungen geführt. Dort sind die Menschen aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen. Es (…)

Überschwemmungen in Japan nach heftigem Regen

In Texas gab es Starkregen, der laut einer Zeitung nur einmal in 1000 Jahren auftritt. Ein Richter rief den Katastrophenfall aus. (…)

Schwere Überschwemmungen in Texas

Straßen und Ortsteile überflutet: Unwetter in Vorarlberg

Heftiger Regen bis in die Nacht zu Samstag hat in Vorarlberg in Österreich zahlreiche Straßen und Ortsteile überflutet. (…)