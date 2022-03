Hecking vor Spiel: Andere Clubs «individuell besser besetzt»

Angesichts des derzeitigen Erfolgs hat Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking die begrenzten Mittel seines Teams hervorgehoben. «Andere Clubs haben deutlich bessere Möglichkeiten und sind individuell besser besetzt. Wenn die jedoch ihre Chance nicht wahrnehmen und wir kontinuierlich punkten, würden wir uns natürlich nicht dagegen wehren», sagte er in einem Interview der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Freitag) hinsichtlich eines möglichen Aufstiegs.

In der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Hannover 96 den 1. FC Nürnberg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Hecking erwartet vor seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ein offenes Spiel: «Wir müssen aber aufpassen, dass 96 uns nicht mit seinen Waffen schlägt. Wenn wir nicht an die Leistung aus dem HSV-Spiel herankommen, wird’s für uns schwer.»

Nürnberg hatte zuletzt gegen den Hamburger SV 2:1 gewonnen und seine Siegesserie auf drei ungeschlagene Spiele ausgebaut. «Wenn man uns vor der Saison gesagt hätte, dass wir am 25. Spieltag Tabellenvierter sind, hätten wir das sofort unterschrieben», sagte der 57-Jährige, der als Trainer 2015 mit dem VfL Wolfsburg den DFB-Pokal gewann und unter anderem zwischen 1996 und 1999 für Hannover spielte und von 2006 bis 2009 trainierte.