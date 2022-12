Haushaltsverhandlungen für 2023: Stadt Hof muss 14 Millionen Euro sparen

Die Zeichen stehen auf Sparen. Auch im nächsten Jahr dürften wohl einige Projekte in der Stadt Hof auf dem Abstellgleis landen. Projekte wie die Brücke Mittlerer Anger oder die Saalequerung sind zuvor schon immer wieder geschoben worden. Auch dieses Jahr gibt es eine große Herausforderung für die Haushaltsverhandlungen, erklärt Oberbürgermeisterin Eva Döhla im Gespräch mit Radio Euroherz:

Die Stadt hat auch mit steigenden Kosten zu kämpfen. Es gebe generelle Preissteigerungen, höhere Energiekosten und steigende Sozialausgaben, so Döhla. Der Stadtrat muss in den kommenden Wochen und Monaten nun beraten, was nächstes Jahr möglich ist und was nicht. Mitte März soll der komplette Haushalt für 2023 dann stehen.