Haushaltsverabschiedung unter schwierigen Bedingungen: Das plant Weißenstadt

Die Stadt Weißenstadt bekommt deutlich weniger Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat und muss mehr Kreisumlage an den Landkreis bezahlen. Um das zu kompensieren, muss die Stadt auf die Rücklagen zurückgreifen. Die sind dank der wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen hoch wie nie, so Bürgermeister Frank Dreyer. Der Stadtrat hat den Haushalt verabschiedet.

14,2 Millionen Euro beträgt der Haushalt. Weißenstadt muss aber zweieinhalb Millionen Euro Schulden durch Kredite aufnehmen. Folgende Projekte stehen an: Die Planung neuer Gerätehäuser für die Feuerwehr (130.000 Euro), Tablets und Technik für die Schule (50.000 Euro) und Spielgeräte für die Spielplätze (12.000 Euro). Außerdem fallen 300.000 Euro für die Planung einer neuen Kita an. Die Dorferneuerung in Birk schlägt mit gut 1,2 Millionen Euro zu Buche. Für den Straßenbau plant die Stadt sogar mit über 2,5 Millionen Euro. Der Investitionsbedarf bleibt weiter riesig in Weißenstadt. Da bleibe kaum noch Spielraum für freiwillige Maßnahmen oder Wünschenswertes, so Dreyer gegenüber Radio Euroherz.