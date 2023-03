Haushaltsentwurf der Stadt Hof: Das ist geplant

213 Millionen Euro. So hoch soll der Haushalt der Stadt Hof werden. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Haushaltsentwurf beschäftigt. Die Stadt will 6,2 Millionen Euro neue Schulden aufnehmen. Der Schuldenstand liegt bei 79 Millionen Euro. Allerdings hofft die Stadt, auch dank der Stabilisierungshilfen, dass der Schuldenstand zum Ende des Jahres wieder sinkt. Unerwartet hohe Gewerbesteuereinnahmen bringen der Stadt Hof außerdem mehr Handlungsfreiheit.

Einige Projekte stehen dieses Jahr für die Stadt an oder werden fortgeführt. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Aber die Stadt muss auch Projekte verschieben, so Döhla. Dazu gehört die Sanierung der Brücke am Mittleren Anger. Am Donnerstag berät der Hofer Stadtrat über den Haushalt.