Haushaltsberatungen: Krisen machen sich auch im Vogtland bemerkbar

In den Stadt- und Gemeinderatssitzungen der Region geht es derzeit um den Haushalt für das kommende Jahr. Auch der Kreistag im Vogtlandkreis hat sich in seiner jüngsten Sitzung damit befasst.

Die Leiterin der Finanzverwaltung hat über die Punkte berichtet, die die Planungen am meisten beeinflussen. Natürlich machen sich auch im Vogtlandkreis die Folgen der Energiekrise bemerkbar. Dazu gehören gestiegene Baupreise, eine höhere Sozialumlage und Probleme mit Fördermitteln. Im Rahmen der Sitzung ging es aber auch um geplante Investitionen, die mit den Haushaltsmitteln realisiert werden sollen. Es handelt sich um Arbeiten an verschiedenen Berufsschulzentren und Maßnahmen zur Hochwasserbeseitigung. Weiterhin geht es um Entwicklungen in Sachen Breitbandausbau und Anschaffungen im Bereich EDV. Der Doppelhaushalt weise nach Informationen aus dem Landratsamt derzeit einen Fehlbetrag in Höhe von 16,2 Millionen Euro auf. Anfang Februar soll der Haushalt dann endgültig im Kreistag beschlossen werden.