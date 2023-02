Haushaltsberatungen in Hof: Neuer Verkehrsübungsplatz notwendig?

Mitte März will die Stadt Hof ihren Haushalt für das laufende Jahr beschließen und befindet sich bei den Beratungen gut in der Zeit. Schon jetzt steht fest, dass viele dringende Projekte auf der Strecke bleiben, weil das Geld fehlt. Die Stadt Hof muss eigentlich überall sparen, bei Brücken, Schulen, Straßen und Sanierungsmaßnahmen gleichemaßen. In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss kam außerdem die Frage auf, ob denn ein neuer Verkehrsübungsplatz für die Hofer Viertklässler unbedingt nötig ist. Daran will die Stadt aber nicht sparen. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

… das Provisorium in der Halle der HofBus GmbH stammt zum Beispiel aus den 70er Jahren, so Döhla.