Haushalt verabschiedet: Stadt Helmbrechts plant neuen Abenteuerspielplatz

Die Stadt Helmbrechts feiert heuer ihr 600-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum spielt auch eine Rolle in den diesjährigen Haushaltsplanungen der Stadt. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat den Haushalt in Höhe von rund 32 Millionen Euro verabschiedet. Er umfasst unter anderem Investitionen in die Dorferneuerung Kleinschwarzenbach, den Kanalbau in Gösmes und Maßnahmen zur Entwicklung und Erschließung von Gewerbeflächen. Eines der wichtigsten Projekte ist der geplante Abenteuerspielplatz an der Alten Weberei, der ein Hingucker in der gesamten Region werden soll, so der Bürgermeister der Stadt Helmbrechts, Stefan Pöhlmann:

Der Haushalt wird nun zur Genehmigung an das Landratsamt Hof weitergeleitet.