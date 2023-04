Haushalt verabschiedet: Münchberg muss Kredit aufnehmen

Im vergangenen Jahr hat Münchberg keinen Kredit aufnehmen müssen, in diesem Jahr kommt die Stadt durch die steigenden Kosten nicht drumherum. Das zeigt der Haushalt für dieses Jahr, den der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet hat. Insgesamt ist das Paket über 38 Millionen Euro schwer und umfasst viele Investitionen, so Bürgermeister Christian Zuber:

Auch wenn durch steigende Baupreise und Zinsen die Nachfrage zurückgegangen ist. Für die Feuerwehren sind einige Investitionen vorgesehen, unter anderem laufen die Planungen für ein neues Gerätehaus im westlichen Gemeindegebiet. Auch in das Götz-Areal, in die Planungen für den Sportplatz, die Ausstattung der Schulen und die Kulcity-Kampagne will Münchberg Geld stecken.