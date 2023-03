Haushalt, SüdOstLink, ÖPNV: Kreistag in Wunsiedel

Der Landkreis Wunsiedel ist klamm bei Kasse. Heute geht es im Kreistag um den Kreishaushalt. Er soll den Entwurf vorgelegt bekommen. Außerdem soll es im Kreistag einen Sachstand zur Stromtrasse SüdOstLink geben. Der Landkreis Wunsiedel ist bekanntermaßen gegen das Großprojekt.

Auch um den ÖPNV im Landkreis geht es in der Sitzung am Abend. Der Kreistag entscheidet über eine Expressbuslinie zwischen Selb, Marktredwitz und Mitterteich/Waldershof und über einen On-Demand-Verkehr in Schönwald und Selb. Außerdem sprechen die Kreisräte über den Beitritt zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg ab dem kommenden Jahr.