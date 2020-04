Haushalt Schwarzenbach an der Saale: Ferienausschuss gibt GO für Projekte

Improvisieren ist in der Corona-Krise in vielen Bereichen angesagt. So können im Moment auch keine Stadträte zusammenkommen. Deshalb kümmern sich Ferienausschüsse um die wichtigsten Themen. Dabei hat Schwarzenbach an der Saale seinen Haushalt für dieses Jahr fix gemacht.

Die Stadt hat einen Haushalt von rund 16 Millionen Euro beschlossen. Am meisten Geld, nämlich fast 1.850.000 Euro, will die Stadt in Kindergärten, Horts und Krippen investieren. Ein Großteil davon allerdings vom Freistaat Bayern erstattet, erwartet die Stadt. Auch in Feuerwehren und digitale Unterrichtsgeräte in Grund- und Mittelschulen will die Stadt investieren. Ebenso wird ein Teil des Haushalts für Straßenbau, Beschilderung und Radwege verwendet. Auch für die Förderoffensive Nordostbayern will die Stadt Geld ausgeben – nämlich rund eine Million Euro.