Haushalt Münchberg: Baugebiet Mechlenreuth Schwerpunkt

Neben Schwarzenbach an der Saale hat auch Münchberg in dieser Woche den Haushalt für 2022 einstimmig verabschiedet. Insgesamt ist das Paket 36,6 Millionen Euro schwer. Drei Millionen davon fließen in das neue Baugebiet Mechlenreuth, dessen Erschließung der Stadtrat ebenfalls auf den Weg gebracht hat. Bürgermeister Christian Zuber:

Dabei ist der Stadt vor allem Klimaschutz und Nachhaltigkeit wichtig durch Solaranlagen auf den Dächern und einem Verbot von Steingärten. Weitere Schwerpunkte sind der Straßenbau und neuer Wohnraum in der Bayreuther Straße, die Sanierung vom Fachwerkhaisla, ein neuer Kinderspielplatz an der Hinteren Höhe und der Umzug des Pflegeheims. Am Schützenhaus ist außerdem für Mitte des Jahres das Richtfest geplant.