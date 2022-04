Haushalt in Schwarzenbach an der Saale: Positives Fazit von Bürgermeister Baumann

„Es tut sich einiges in unserem schönen Schwarzenbach“. Das resümiert Hans-Peter Baumann, Bürgermeister der Stadt Schwarzenbach an der Saale, im Euroherz-Gespräch. Der Stadtrat hat in der jüngsten Sitzung den Haushalt für dieses Jahr beschlossen. Baumann war coronabedingt nur virtuell zugeschaltet. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt betragen zirka 14 Millionen Euro. Davon fließen über zwei Millionen Euro in den Bereich der Kinderbetreuung. Der Vermögenshaushalt beträgt gut 4 Millionen Euro. (Der Haushalt insgesamt beträgt damit 18,3 Millionen Euro). Die Stadt will Straßen und Radwege weiter ausbauen (zirka 1,2 Millionen Euro) und die Innenstadt weiter gestalten, unter anderem mit einem Wohnmobilstellplatz (insgesamt 900.000 Euro). Über 200.000 Euro gehen an die Freiwillige Feuerwehr in Förbau für ein neues Einsatzfahrzeug, eine halbe Million investiert die Stadt in das Jugendzentrum. Hans-Peter Baumann freut sich im Euroherz-Gespräch auch, dass die Sätze für Grund- und Gewerbesteuer stabil bleiben und auch die Stadtwerke wirtschaftlich wieder auf festen Füßen stehen. Trotz vereinzelter Kritik hat der Stadtrat den Haushalt einstimmig beschlossen.