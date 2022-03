Haushalt in Hof: Welche Projekte in Hof dieses Jahr anstehen und welche nicht

Kritik für die harten Auflagen der Regierung von Oberfranken und des Freistaats und viel Lob für den Stadtkämmerer. Der Stadtrat in Hof hat in einer langen Sitzung den Haushalt für dieses Jahr beschlossen. Er hat ein Volumen von knapp 200 Millionen Euro. Das hört sich viel an, allerdings sind davon weniger als 30 Millionen Euro für Investitionen vorgesehen. Durch die harten Auflagen für Stabilisierungshilfen muss die Stadt außerdem sparen. 8 Millionen Euro Investitionen musste die Stadt streichen.

Vom Streichquartett oder dem Festival der Nullen war die Rede in den Haushaltsreden der Hofer Stadträte. Viele Projekte sind einfach nicht möglich in der Stadt. Dazu gehören die Sanierungen des Schulzentrums am Rosenbühl, der Sportstätte Grüne Au und der Brücke am Mittleren Anger. Gebaut wird dafür der Neubau der Christian-Wolfrum-Grundschule, eine WC-Anlage für den Friedhof, eine neue Fahrzeughalle für die Freiwillige Feuerwehr und es soll erste Arbeiten am Oberen Torplatz geben. Die Stadträte sind sich fast alle einig, dass die Stadt kaum Alternativen hat, als einen Sparkurs zu fahren. Zu wichtig sind die an strenge Auflagen gebundenen Stabilisierungshilfen vom Staat. Daher haben auch nur vier der anwesenden Stadträte gegen das Zahlenwerk gestimmt.