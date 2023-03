Haushalt im Landkreis Wunsiedel: Einige Bauprojekte müssen wohl warten

Es ist nicht selten, dass Kommunen Bauprojekte streichen müssen, weil ihnen das Geld fehlt. Der Kreistag im Landkreis Wunsiedel hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Haushalt für das Jahr 2023 beschäftigt. Dabei ist herausgekommen: Der Landkreis Wunsiedel hat Schulden in Höhe von etwa 28 Millionen Euro. Hinzu kommen notwendige Kreditaufnahmen von fast drei Millionen Euro. Das Geld reicht aber nicht für alle geplanten Investitionen. Wie es auf Nachfrage aus dem Landratsamt heißt, müssen ein paar Projekte erst einmal geschoben werden. So werden der Neubau der Dreifachturnhalle und die Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums in Marktredwitz in die kommenden Haushaltsjahre gestreckt. Damit entspricht der Landkreis auch den Forderungen der Haushaltskonsolidierung. Endgültig verabschieden will der Kreistag den Haushalt dann Anfang Mai.