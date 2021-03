Haushalt im Landkreis Hof steht: 123 Millionen Euro eingeplant

Im vergangenen Jahr kurz nach dem ersten Lockdown hat noch ein kleiner Ferienausschuss den Haushalt für den Landkreis Hof verabschieden müssen. Mittlerweile gibt es geübte Konzepte, sodass heuer der gesamte Kreistag in der Saaletalhalle in Oberkotzau zusammenkommen und seinen Segen für einen Haushalt in Höhe von 123,2 Millionen Euro geben konnte.

Ein großer Teil fließt wieder in die Erweiterung der Kliniken Hochfranken und den Straßen- und Radwegeausbau. Aber auch für die Ausweitung des Hofer Landbusses, die digitale Ausstattung von Schulen oder für das Digitalisierungsprojekt „Smart City“ sind Ausgaben vorgesehen.

Gute Nachrichten gibt es für die Kommunen, die durch Corona zum Teil auch finanziell zu kämpfen haben. Die Kreisumlage – also der Prozentsatz, den sie an den Landkreis abtreten müssen – bleibt erneut konstant.