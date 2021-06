Jedes Jahr werden zahlreiche Menschen Opfer häuslicher Gewalt. Besonders stark davon betroffen sind Frauen und Kinder. Auch in der (…)

Gewaltschutzkonzept Hochfranken: Hilfe für Frauen in der Region

Das hätte böse ausgehen können: Eine junge Frau aus Hof hätte sich am Vormittag fast die Dienstwaffe eines Polizeibeamten geschnappt. (…)

Psychischer Ausnahmezustand: 18-Jährige greift in Hof nach Dienstwaffe

Selber Wölfe: Der Meisterkapitän bleibt an Bord – Florian Ondruschka verlängert Vertrag

OB-Wahl in Plauen: Rekord an Briefwählern zeichnet sich ab

Für die Oberbürgermeisterwahl am Sonntag in Plauen haben schon jetzt mehr Bürger ihre Stimme per Briefwahl abgegeben als bei der (…)