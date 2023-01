Haushalt der Stadt Wunsiedel: Stadtrat befasst sich mit Neuverschuldung

Inflation und steigende Energiekosten sorgen in den Städten und Gemeinden dieses Jahr für Probleme. Einige Städte mussten in den Haushaltsberatungen zum Beispiel schon die ersten Bauprojekte streichen. Der Stadtrat in Wunsiedel hat sich in seiner jüngsten Sitzung ebenfalls mit den Finanzen befasst. Thema waren die Stabilisierungshilfen:

…so Bürgermeister Nicolas Lahovnik auf Nachfrage von Radio Euroherz. Der Freistaat Bayern zahlt die Stabilisierungshilfen jedes Jahr an finanzschwache Kommunen. Diese müssen dafür aber einige Auflagen erfüllen.