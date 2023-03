Haushalt 2023: Wunsiedel beschränkt Investitionen auf Minimum

Die Stadtratssitzungen der vergangenen Wochen sind geprägt von Haushaltsverabschiedungen. Auch der Stadtrat in Wunsiedel hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Haushalt beschäftigt und ihn einstimmig verabschiedet. Er umfasst ein Volumen von 41,7 Millionen Euro. Die Stadt muss zwar wieder neue Schulden aufnehmen, konnte ihren Schuldenstand unter dem Strich aber verringern. Das soll auch so weitergehen. Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik:

Der Haushalt werde zwar wieder nicht genehmigt, die Stadt befinde sich trotzdem auf einem guten Weg dahin, so Lahovnik. Das schätzt er zum Beispiel aufgrund der gestiegen Gewerbesteuereinnahmen. Die Stadt Wunsiedel will in diesem Jahr in Straßen und Infrastruktur, aber auch in die neue Talstation für die Luisenburg-Festspiele investieren.