In der Energiekrise ist bei vielen Menschen sparen angesagt. Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner macht aber in seiner Weihnachtsansprache deutlich:

Unter anderem will die Stadt Plauen die Elster Brücke neu bauen. Dafür braucht es laut Zenner die Unterstützung der Menschen in Plauen. In dem Zusammenhang ruft er die Menschen dazu auf, auch in den aktuellen Krisenzeiten zusammenzuhalten.