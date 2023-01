Haushalt 2023 der Stadt Hof: Überall ist sparen angesagt

„Sparen, wo’s nur geht“ – das wird auch dieses Jahr das Motto für den Haushalt der Stadt Hof sein. Das ist in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nochmal deutlich geworden. Würden alle Projekte der Unternehmensbereiche umgesetzt, hätte die Stadt 14 Millionen Euro zu viel Ausgaben, beziehungsweise zu wenig Einnahmen. Der Stadtrat muss also an vielen Stellen den Rotstift ansetzen, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla gegenüber Radio Euroherz:

Noch hat der Stadtrat aber nicht abschließend beraten, so Döhla. Bis Mitte März soll der Haushalt 2023 der Stadt Hof stehen.