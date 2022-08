Hausbrand verhindert: Akku eines Modellflugzeugs brennt

In den vergangenen Wochen sind die Feuerwehren in der Euroherz-Region nahezu im Dauereinsatz. Der Regen verhindert zumindest kurzzeitig weitere Wald- und Feldbrände in Hochfranken. In Kirchenlamitz im Landkreis Wunsiedel hat am Abend (FR) allerdings fast ein Haus gebrannt. Nur das schnelle Eingreifen der Bewohner konnte verhindern, dass das Feuer auf ein Gebäude und ein benachbartes Wohnhaus übergriffen. In einer Scheune hatte ein Mann den Akku seines Modellflugzeugs zum Laden angeschlossen. Dieser entwickelte in nur wenigen Minuten eine so starke Hitze, dass es zu einer massiven Rauchentwicklung kam, die die Ehefrau zum Glück bemerkte. Das schnelle Eingreifen des Mannes und der Feuerwehrleute konnte Schlimmeres verhindern. Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 15.000 Euro. Der Anwohner erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste im Krankenhaus behandelt werden.