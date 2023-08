Hausbrand in Selb: Fernseher fängt Feuer

Ein brennender Fernseher hat am vergangenen Samstagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Selb gesorgt. Passanten haben gegen 15 Uhr Rauch in der Straße „Bei der Linde“ bemerkt. Sie haben den Notruf verständigt. Wie sich herausgestellt hat, hat der Fernseher wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen. Dieses hat sich im gesamten Obergeschoss ausgebreitet. Die Bewohner des Hauses sind unverletzt geblieben. Etwa 130 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200.000 Euro.