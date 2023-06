Hausbrand in Niederbayern: etwa 100.000 Euro Schaden

Der Brand eines Mehrfamilienhauses in Niederbayern hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Menschen wurden bei dem Feuer am Montagabend in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) nicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Feuer war demnach in einer Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen.

Es könne nach derzeitigen Erkenntnissen noch nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand fahrlässig verursacht wurde, sagte ein Polizeisprecher. Die genaue Ursache müsse jedoch noch ermittelt werden. Das Haus sei zunächst nicht mehr bewohnbar gewesen.