Helmbrechts (dpa/lby) – Giftiger Rauch war die Ursache für den Tod eines dreijährigen Mädchens bei einem Feuer in Helmbrechts (Landkreis Hof). Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Warum der Brand am Samstag in dem Mehrfamilienhaus ausbrach, sei weiter unklar. Bis auf das Mädchen, das im Obergeschoss war, konnten sich alle Menschen aus dem Haus retten.