Hausarztschmiede im Landkreis Tirschenreuth: Neue Homepage ist online

Viele Ärzte im ländlichen Raum verabschieden sich in den Ruhestand, finden aber keinen Nachfolger. Der Landkreis Tirschenreuth ist mit dem Projekt Hausarztschmiede selbst aktiv geworden, um Ärzte für die Region zu gewinnen. Jetzt gibt es auch eine Homepage. Auf der öffentlichen Seite stehen alle wichtigen Informationen und Kontakte rund um das Projekt. In einem internen Bereich können sich Interessierte ähnlich wie auf Social Media untereinander austauschen. Schwerpunkte könnten der Erfahrungsaustausch, aber auch die Wohnungssuche sein. Die Homepage ist schon aktiv, soll in den nächsten Wochen aber weiter ausgebaut werden. Teilnehmer des Projekts sollen dieses in den kommenden Wochen bekannter machen, unter anderem durch Besuche an Universitäten. Es sind auch Informationstage geplant.

Hintergrund: Derzeit gibt es im Landkreis Tirschenreuth acht Hausarztpraxen und zwei Facharztpraxen in insgesamt neun Gemeinden, die am Projekt beteiligt sind. Alle weiteren Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden sich unter www.hausarztschmiede.de