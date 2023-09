Haus und Hof: Vortragsreihe im Hofer Land wieder gestartet

Wer einen Hausbau oder eine Sanierung plant, hat im Hofer Land ab sofort wieder die Möglichkeit, sich bei der Vortragsreihe „Haus und Hof“ zu informieren. Die Teilnahme an den Vorträgen und Workshops kostet euch nichts. Da die Teilnehmerzahl jedoch begrenzt ist, solltet ihr euch vorher anmelden. Die Vorträge finden immer mittwochs ab 18.30 Uhr statt. Die Workshops sind mittwochs und samstags ganztägig. Los ging es heute in Weißdorf mit dem Workshop „Dämmen mit Leichtlehm“. Der nächste Workshop ist am kommenden Samstag.