Haus und Hof: Nächster Vortrag rund um das Thema Sanierung

Für alle, die ihr Traumhaus planen, die Wohnung umbauen oder ein bereits bestehendes Gebäude sanieren wollen, bietet der Landkreis Hof die Vortragsreihe „Haus und Hof“ an. Heute Abend informiert der Steuerberater Patrick Häußinger von der Kanzlei vMH Heun & Partner über steuerliche Vorteile in Sanierungsgebieten. Alle Interessierten können kostenfrei an dem Vortrag teilnehmen. Dieser findet online über Webex statt. Los geht’s 18:30 Uhr. Die Anmeldedaten findet ihr auf unserer Website.

Anmeldung unter hausundhof@landkreis-hof.de oder telefonisch: 09281 57185