Haus Marteau: Neue Dozenten und Unterirdischer Konzertsaal

Musik verbindet – und in Lichtenberg jetzt noch mehr: Im Unterirdischen Konzertsaal, der im Haus Marteau entstanden ist. In diesem Bergwerkskonzertsaal können jetzt Meisterkurse für klassische Instrumente und Gesang stattfinden. Dafür braucht es Dozenten und auch von diesen gibt es fünf neue zusammen mit einem neuen Kursprogramm 2021, das jetzt im September startet. Die Dozentinnen und Dozenten kommen beispielsweise aus von der Münchner Musikhochschule oder sind selbst Opernsänger oder Professor gewesen. Jetzt stehen sie hier in der Region zur Verfügung. Das Kursprogramm sieht 37 Meisterkurse vor. Für die meisten davon gibt es noch freie Plätze. Mehr Infos dazu gibt’s >>hier<<!

Nähere Infos zu den Kursmodalitäten gibt’s beim Bezirk Oberfranken oder bei Cornelia Walter telefonisch unter 0921 604 16