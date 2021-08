Haus Marteau: Konzertsaal feiert Eröffnung

Musiker aus aller Welt reisen regelmäßig ins kleine Örtchen Lichtenberg im Landkreis Hof. Dort üben sie gemeinsam in der Musikbegegnungsstätte Haus Marteau. Ab sofort können die Musiker dort in einem weltweit einzigartigen Konzertsaal spielen. Mit seinen meterhohen Granitspitzen erinnert der unterirdische Bau an eine Tropfsteinhöhle und soll ein einmaliges Klangerlebnis bieten. Zur Eröffnung des 5 Millionen Euro teuren Konzertsaals hat sich auch Bayerns Kunstminister Bernd Sibler angekündigt. Auch der oberfränkische Bezirkstagspräsident Henry Schramm kommt. Wie der Bezirk Oberfranken mitteilt, sind die ersten drei Konzerte im neuen Konzertsaal im September schon ausverkauft.