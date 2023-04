Das Haus Marteau in Lichtenberg im Landkreis Hof hat sich als Spielstätte für herausragende Musiker einen Namen gemacht. Alle drei Jahre findet dort auch der Internationale Violinwettbewerb statt. Morgen (SO) geht er in die nächste Runde. Bis zum 6. Mai messen sich Violinisten aus 27 Ländern. Insgesamt sind 112 Geiger angemeldet. Sie treten mit ihren Interpretationen von Bach, Mozart und Paganini gegeneinander an.