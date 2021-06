Haus in Hof: Bettlerin bricht mit Nachbarsschlüssel ein

Stellt euch vor: Ihr schlaft oben, und unten bricht jemand in euer Haus ein. So passiert in der Beethovenstraße in Hof. Eine Bettlerin hat sich mit dem Schlüssel einer Nachbarin gestern Zutritt verschafft und eine Geldbörse gestohlen. Die hatte fünf Tage vorher bei der Seniorin geklingelt und sich die Schlüssel der Nachbarn gegriffen, während die nach Kleingeld gesucht hat. Die Polizei in Hof sucht jetzt nach der Täterin. Die Frau wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 160 Zentimeter groß mit molliger Statur. Sie hatte ihr dunkles Haar zum Dutt gebunden und trug dunkle Kleidung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 entgegen.