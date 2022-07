Hauptzollamt Regensburg: Neue Kontaktstelle für die Kraftfahrzeugsteuer in Hof

Ab kommenden Montag (18. Juli) gibt es in Hof eine neue Kontaktstelle für die Kraftfahrzeugsteuer. Das teilt das Hauptzollamt Regensburg mit. Wenn ihr Anträge auf Steuervergünstigung oder Befreiung von der Kfz-Steuer stellen wollt oder beispielsweise die Steuer für Ausfuhrkennzeichen entrichten wollt, könnt ihr euch zukünftig an die Kontaktstelle wenden. Diese leitet die Anträge an die Festsetzungsstelle des Hauptzollamtes Regensburg weiter. Auch Kfz-Steuerschulden können in der Kontaktstelle beglichen werden.

Die Öffnungszeiten aller Kontaktstellen sind einheitlich geregelt:

Mo. – Do.: 09.00 – 15.00 Uhr, Fr.: 09.00 – 12.00 Uhr

Die Kontaktstelle in Hof ist während der Öffnungszeiten unter der Telefonnummer 0941 / 2086-2900 erreichbar.