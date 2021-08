Hauptzollamt Regensburg: Beamte informieren über Ausbildungsmöglichkeiten

Gefälschte Markenware, Schmuggel-Zigaretten oder Schwarzarbeit – um dagegen vorzugehen, braucht das Hauptzollamt Regensburg Verstärkung. Nachwuchs will die Behörde jetzt mithilfe einer Info-Tour finden. Ein Info-Bus macht an verschiedenen Orten in der Euroherz-Region Halt, um Schüler über die unterschiedlichen Aufgabenbereiche und Ausbildungsmöglichkeiten aufzuklären. Am Vormittag stand der Bus schon an der Zolldienststelle in Hof. Bis 15 Uhr informieren die Beamten noch am Zoll in Selb. Bewerbungsschluss für das neue Ausbildungsjahr ist Mitte September. Die Ausbildung selbst startet im nächsten Sommer.