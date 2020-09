Hauptausschuss in Hof: Hofgalerie steht auf Tagesordnung

Seit fast einer Woche läuft die Schule wieder – im Regelbetrieb, aber unter Corona-Auflagen. Unter anderem müssen Schüler ab der fünften Klasse bis einschließlich Freitag eine Maske tragen. Das ist in ganz Bayern so. Darüberhinaus können die Kommunen die Regeln um ein eigenes Hygienekonzept ergänzen, etwa indem sie sich vom Freistaat mehr Schulbusse bezahlen lassen. Die FAB-Fraktion im Hofer Stadtrat hatte Anfang des Monats gefragt, was die Stadt für den Schulanfang geplant habe. Heute, bei der ersten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nach der Sommerpause, soll die Antwort folgen. Auch ein weiterer großer Punkt steht auf der Tagesordnung: Die Fortführung der Verträge zur geplanten Hof-Galerie.