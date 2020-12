Haupt- und Finanzausschuss: Weitere Brötchentasten für die Stadt Hof

Im Moment versuchen bestimmt viele, möglichst strukturiert einkaufen zu gehen, um möglichst kurze Zeit im Laden zu sein und wenige Kontakte zu haben. Was für kurze Einkäufe praktisch ist, ist die sogenannte Brötchentaste. Damit können Autofahrer eine halbe Stunde umsonst parken. Das geht schon an manchen Stellen in der Stadt Hof. Bald kommen weitere Brötchentasten dazu: Der Haupt- und Finanzausschuss hat nämlich beschlossen, an weiteren Stellen in der Stadt eine solche Taste anzuschaffen. Wer in Zukunft in der unteren Ludwigstraße unterwegs ist, findet auf den drei Parkscheinautomaten dort die Brötchentaste. Die Verwaltung leitet jetzt das Ganze in die Wege.