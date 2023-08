Hasskriminalität in Oberfranken: Fälle haben sich während Corona verdoppelt

„Hass und Hetze halten sich im Internet auf erschreckend hohem Niveau“. Das ist das Fazit des Bayerischen Justizministers Georg Eisenreich zur aktuellen Entwicklung von Hasskriminalität in Bayern. Die entsprechenden Fallzahlen hat er zusammen mit Innenminister Herrmann vorgestellt. In Oberfranken wurden im vergangenen Jahr 71 Fälle von Hatespeech bei der Polizei zur Anzeige gebracht. In den Jahren der Corona-Pandemie haben sich die Fallzahlen mehr als verdoppelt. Wie sollte man mit solchen Hasskommentaren umgehen? Michael Munzert vom Polizeipräsidium Oberfranken:

„Handelt es sich zum Beispiel um einen Hasskommentar im Internet, wären Informationen zum Account des Täters wünschenswert bei der Anzeigenerstattung. Darüber hinaus können entsprechende Accounts gemeldet werden. Und wir geben den Tipp, auf die richtige Einstellung des eigenen Accounts zu achten: Wer kann mir Nachrichten schreiben? Wer kann meine Beiträge kommentieren und sehen?“